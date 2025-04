Calcio serie B Il Pisa domina a Reggio Emilia Inzaghi allunga verso la promozione

Pisa 0-2REGGIANA (3-5-1-1). Bardi; Libutti, Meroni (80? Rozzio), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (66? Reinhart), Kabashi, Portanova (42? Ignacchiti), Marras; Girma; Vido (66? Gondo). A disposizione. Motta, Sosa, Stulac, Destro, Maggio, Kumi, Nahounou. Allenatore Dionigi.Pisa (3-4-2-1). Semper; Calabresi (78? Rus), Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini (46? Abildgaard), Solbakken (46? Marin), Angori; Moreo (78? Hojholt), Tramoni; Lind (66? Meister). A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi, Castellini, Arena, Sernicola, Morutan. Allenatore Inzaghi.Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti. Palermo-Di Giacinto. 4° Ufficiale. Burlando. Var. Gariglio. Avar. PairettoReti. 23? Lind, 44? TramoniNote. Ammoniti: Solbakken, Girma, Kabashi, Piccinini, Marras, Fiamozzi, Rozzio, Meister, Ignacchiti. Leggi su Corrieretoscano.it Reggiana-0-2REGGIANA (3-5-1-1). Bardi; Libutti, Meroni (80? Rozzio), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (66? Reinhart), Kabashi, Portanova (42? Ignacchiti), Marras; Girma; Vido (66? Gondo). A disposizione. Motta, Sosa, Stulac, Destro, Maggio, Kumi, Nahounou. Allenatore Dionigi.(3-4-2-1). Semper; Calabresi (78? Rus), Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini (46? Abildgaard), Solbakken (46? Marin), Angori; Moreo (78? Hojholt), Tramoni; Lind (66? Meister). A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi, Castellini, Arena, Sernicola, Morutan. Allenatore.Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti. Palermo-Di Giacinto. 4° Ufficiale. Burlando. Var. Gariglio. Avar. PairettoReti. 23? Lind, 44? TramoniNote. Ammoniti: Solbakken, Girma, Kabashi, Piccinini, Marras, Fiamozzi, Rozzio, Meister, Ignacchiti.

