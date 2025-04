Firenze sicurezza manifestazione davanti all’Esselunga di Novoli Basta scippi e aggressioni

Il Comitato di San Jacopino avanza tre proposte per migliorare la sicurezza: intelligence da marciapiede, atti concreti fattibili e riduzione/eliminazione dei micro-cosmi/sistemi criminali

