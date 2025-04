Secoloditalia.it - “Spara a Giorgia”: corteo ‘pacifista’ a Milano. Spaccano vetrine, assaltano la polizia e inneggiano all’odio

, come ogni fine settimana, va in scena il sabato antifascista. Come da copione, slogan pro Palestina, cori contro il governo assassino, bandiere israeliane bruciate,rotte e scontri con la. Tutti in piazza per fare casino e sfogare istinti violenti nel nome della pace nel mondo. L’odio selvaggio culmina con la scritta a vernice rossa sui muri di una banca:pro Pal a: scontri con lae violenzaÈ la solita ammucchiata di sigle di estrema sinistra (centri sociali, antagonisti, anarchici, sindacati, Anpi, studenti fuori corso nostalgici degli anni di piombo) quella che si è data appuntamento davanti alla stazione centrale per l’ennesimo, questa volta promosso dalle associazioni palestinesi. Ufficialmente il serpentone che si muove per le vie diè contro il genocidio palestinese ma nel mirino c’è l’odiato governo Meloni e lo Stato sionista da “abbattere”, come si legge in uno striscione rosso.