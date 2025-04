Femminicidio Roma in casa Samson tracce del sangue di Ilaria in ogni stanza

Ilaria Sula con il coltello, colpendola alla vena giugulare, con schizzi di sangue in ogni stanza, nonostante la ripulitura accurata della scena del crimine effettuata, secondo l'ipotesi investigativa, il 26 marzo, data in cui sarebbero stati acquistati i prodotti per pulire in un negozio di casalinghi e detersivi. A conferma di ciò la polizia ha sequestrato uno scontrino emesso da un negozio poco distante dalla casa dove è avvenuto il Femminicidio. Più persone sono intervenute, secondo chi indaga, per togliere il sangue. tracce ematiche, secondo quanto viene riportato nei verbali di sopralluogo della scientifica che LaPresse ha visionato, sono state repertate su tutto il muro del corridoio dell'appartamento di via Homs 8 a Roma, nel quartiere africano, dove Mark Samson avrebbe ucciso a coltellate la ex fidanzata Ilaria Sula, trovata poi cadavere la notte del 2 aprile in una scarpata del monte Guadagnolo in provincia di Roma, nel comune di Capranica Prenestina.

È stata uccisa con diverse coltellate Ilaria Sula, la studentessa della facoltà di Statistica alla Sapienza, originaria di Terni. È ciò che emerge dall'indagine della procura di Roma, che contesta ...

