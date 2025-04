Seconda Categoria Al San Sebastiano il Monte Roberto cade in zona Cesarini

Monte Roberto 1-0. Una gara piatta ma Moretti nel recupero porta alla vittoria i padroni di casaJESI, 12 aprile 2025 – L'Aurora Jesi batte il Monte Roberto 1-0 dopo una gara con poche emozioni. Una partita nel complesso molto statica e noiosa; eppur non si direbbe pensando ai primi 5' quando l'Aurora stava assoggettando gli ospiti nella loro area di rigore senza però trovare neanche un tiro e quando, alla prima uscita dalla propria metà campo, tramite un bel lancio di Massaccesi e il conseguente cross di Di Caterino, Monte Roberto va vicinissima al gol del vantaggio con il tap in di poco a lato di Catani.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Da qui ha inizio una fase di stallo e di palleggio che dura per quasi tutta la partita, quasi come se le due squadre non si volessero far del male.

