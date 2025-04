Droga fai da te in casa un arresto a Trieste

Trieste fino a Novara e forse in altre città italiane. Al centro dell’indagine c’è un 23enne di Conegliano Veneto, ritenuto il principale fornitore italiano di precursori per la metanfetamina. Le indagini sono partite dopo l’arresto, a Novara, di un 22enne universitario che aveva allestito nel suo alloggio il più grande laboratorio casalingo per la produzione di droghe sintetiche mai scoperto in Italia. Il giovane si riforniva dal coetaneo tramite un sito sul dark web. "Il laboratorio conteneva un gran numero di sostanze precursore per la sintetizzazione di sostanze stupefacenti" afferma Dioniso Peluso della Squadra mobile di Novara. Tgcom24.mediaset.it - Droga "fai da te" in casa, un arresto a Trieste Leggi su Tgcom24.mediaset.it La Squadra Mobile di Novara ha scoperto un traffico di sostanze chimiche per la produzione di droghe sintetiche, che dal dark web arrivavano dafino a Novara e forse in altre città italiane. Al centro dell’indagine c’è un 23enne di Conegliano Veneto, ritenuto il principale fornitore italiano di precursori per la metanfetamina. Le indagini sono partite dopo l’, a Novara, di un 22enne universitario che aveva allestito nel suo alloggio il più grande laboratoriolingo per la produzione di droghe sintetiche mai scoperto in Italia. Il giovane si riforniva dal coetaneo tramite un sito sul dark web. "Il laboratorio conteneva un gran numero di sostanze precursore per la sintetizzazione di sostanze stupefacenti" afferma Dioniso Peluso della Squadra mobile di Novara.

Da una nota di msn.com si apprende che: Droga in casa 'fai da te', un arresto a Trieste - (ANSA) - TORINO, 12 APR - E' stato individuato e arrestato a Trieste dalla polizia il presunto fornitore delle sostanze che permettevano a un giovane di Novara di produrre metanfetamina. Si tratta di ...

Il quotidiano giornalelavoce.it ha riportato che: Droga “fai da te” come in Breaking Bad: arrestato a Trieste il fornitore del laboratorio di metanfetamina scoperto a Novara - Un laboratorio da manuale, degno di una serie tv. Ma tutto era vero. E adesso, oltre al giovane novarese finito in manette a marzo, c’è anche un nome per il fornitore: un 23enne originario di Coneglia ...

A darne comunicazione è msn.com: Studente allestisce un laboratorio di metanfetamina in casa alla Breaking Bad, arrestato chi gli avrebbe fornito le sostanze: è un trevigiano - CONEGLIANO - All'apparenza era un comune studente, anzi uno studente modello. Se non fosse che nella sua casa a Novara, il 22enne, a fianco alla ...