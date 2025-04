Marotta a DAZN Al Mondiale per Club anche per onorare l’Italia

Marotta, raggiunto dai microfoni di Dazn, è tornato a parlare della partecipazione dell’Inter al Mondiale per ClubRaggiunto dai microfoni di DAZN, Marotta ha detto la sua sulla partecipazione dell’Inter al Mondiale per Club.PAROLE – «Sicuramente è un sentimento di emozione e orgoglio. Arrivare qua significa aver superato tanti nostri competitor; siamo qua in forza di un ranking superiore ad altre squadre ed è una grande soddisfazione».SUL RAPPRESENTARE l’Italia NEL MONDO – «Questo è un evento globale, che coinvolge 32 squadre di tutti i continenti. Questo significa onorarlo non solo per la storia del nostro Club e per i nostri tifosi, ma per la nostra nazione».COME CI ARRIVA L’INTER? – «Difficile fare delle previsioni, perché questo torneo si disputa a cavallo di due stagioni, una logorante che è quella che sta per chiudersi e quella che arriverà. Internews24.com - Marotta a DAZN: «Al Mondiale per Club anche per onorare l’Italia» Leggi su Internews24.com di Redazione, raggiunto dai microfoni di Dazn, è tornato a parlare della partecipazione dell’Inter alperRaggiunto dai microfoni di DAZN,ha detto la sua sulla partecipazione dell’Inter alper.PAROLE – «Sicuramente è un sentimento di emozione e orgoglio. Arrivare qua significa aver superato tanti nostri competitor; siamo qua in forza di un ranking superiore ad altre squadre ed è una grande soddisfazione».SUL RAPPRESENTARENEL MONDO – «Questo è un evento globale, che coinvolge 32 squadre di tutti i continenti. Questo significa onorarlo non solo per la storia del nostroe per i nostri tifosi, ma per la nostra nazione».COME CI ARRIVA L’INTER? – «Difficile fare delle previsioni, perché questo torneo si disputa a cavallo di due stagioni, una logorante che è quella che sta per chiudersi e quella che arriverà.

Potrebbe interessarti anche:

Mondiale per Club FIFA 2025 : accordo DAZN-Mediaset - una partita al giorno in chiaro

La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo leader al mondo e il gruppo televisivo commerciale più importante d'Italia nonché uno dei maggiori d'Europa hanno annunciato oggi di aver ...

Mediaset ottiene da DAZN una partita al giorno in diretta del Mondiale FIFA per Club 2025

DAZN e Mediaset hanno annunciato di aver trovato l’intesa per il Mondiale per Club FIFA 2025 per offrire il massimo della copertura streaming e tv, in diretta e on demand. Dopo vari accordi di ...

Mondiale per Club - accordo Dazn-Mediaset : una partita al giorno in diretta in chiaro

Alcune partite del Mondiale per Club FIFA 2025 si potranno vedere in diretta anche in chiaro in Italia: accordo tra DAZN e Mediaset. La piattaforma di...

Marotta a DAZN: "Al Mondiale per Club anche per onorare l'Italia. Puntiamo sempre al massimo". Inter, Marotta senza freni: “Mondiale per Club? Lottare ovunque è nel dna del club”. Julio Cesar: "Mondiale per Club sarà affascinante". Marotta attacca su Paratici: “Andasse al Milan sarei più arrabbiato. Inter fallita? Solita invidia italiana”. Marotta: «Nel momento in cui non c’è un risultato positivo, le critiche sono esasperate». Inter, Marotta: "Giocare prima o dopo? La difficoltà più grossa è un'altra...". Ne parlano su altre fonti