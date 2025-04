Inzaghi può sorridere si svuota l’infermeria ne mancano solo due all’appello

Inzaghi piano piano ritrova i pezzi in vista della parte decisiva della stagione, con l'Inter sempre impegnata su tre fronti e in corsa per il sogno 'Triplete'.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itInnanzitutto, per l'anticipo di campionato contro il Cagliari a San Siro, il tecnico nerazzurro ha ritrovato sulla corsia mancina un pilastro come Dimarco, assente per affaticamento nella magica serata di Champions League nella tana del Bayern Monaco. Nella lista dei convocati dopo un paio di settimane è tornato invece Taremi, alle prese con la pubalgia che lo sta condizionando negli ultimi tempi. L'iraniano partirà dalla panchina e potrebbe essere una preziosa freccia a gara in corso per l'attacco dell'Inter.

Zalewski Inter - l'esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano : Inzaghi può sorridere!

Zalewski Inter, l'esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! Le condizioni del calciatore

De Vrij Inter - Inzaghi può sorridere : escluse lesioni al ginocchio! C'è speranza per averlo con l'Atalanta? Le ultime

De Vrij Inter, Inzaghi può sorridere: escluse lesioni al ginocchio! C'è speranza per averlo con l'Atalanta? Le ultime sulle sue condizioni

Bayern Monaco Inter - Inzaghi può sorridere : Bastoni c'è! Solo 3 assenti per la trasferta bavarese

Bayern Monaco Inter, Inzaghi può sorridere: Bastoni c'è! Solo 3 assenti per la trasferta bavarese. Il punto da Appiano Gentile

