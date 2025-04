Scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina a Milano

corteo pro Palestina a Milano non è andato 'liscio' come si sperava in un primo momento. Si sono registrati Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al passaggio del serpentone in piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i. Milanotoday.it - Scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina a Milano Leggi su Milanotoday.it Il megapronon è andato 'liscio' come si sperava in un primo momento. Si sono registratitrae forze dell'ordine al passaggio del serpentone in piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i.

Potrebbe interessarti anche:

Scontri tra manifestanti e polizia durante la 'piazza per l'Europa' : le immagini | VIDEO

Davanti al palco in piazza Nettuno, mille bandiere blu dell’Unione Europea e arcobaleno della Pace per difendere l’Europa e i suoi valori. A due passi da lì, la polizia in tenuta antisommossa ...

Tensione a Bologna - scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo in centro

Nella mattina di oggi primo marzo c'è stato uno scontro tra manifestanti e polizia a Bologna mentre stava per iniziare l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del ministro Anna Maria ...

Scontri a Buenos Aires : manifestanti e polizia si affrontano durante protesta pro-pensionati

Gravi scontri tra dimostranti e polizia sono in corso oggi a Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, nel contesto di una manifestazione a sostegno dei pensionati e contro il governo del presidente ...

Scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina a Milano. Tensione a Milano: scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina | VIDEO. Scontri tra manifestanti e polizia durante la 'piazza per l'Europa': le immagini | VIDEO. Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna, bruciata una bandiera dell’Europa. “Due feriti”. Scontri con la polizia durante la 'piazza per l'Europa', l'opposizione attacca: "Sono questi i pacifisti?". Scontri a Roma durante il Sit-in contro il Decreto Sicurezza. Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive affaritaliani.it: Tensione a Milano: scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina | VIDEO - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

Il quotidiano ilmessaggero.it ha riportato che: Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...

A darne comunicazione è notizie.it: Scontri a Milano durante la manifestazione pro Palestina - Milano è tornata a essere teatro di tensioni e scontri durante una manifestazione pro Palestina che ha attirato un gran numero di attivisti. L’evento, che si è svolto nei pressi di piazzale Baiamonti ...