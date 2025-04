Formula 1 la pole del Gp del Bahrain a Piastri risultati qualifiche e griglia di partenza

Ancora una McLaren in pole position: in Bahrain a scatterà davanti a tutti ci sarà Oscar Piastri. Delude invece il suo compagno di squadra Lando Norris, solo sesto. In prima fila c'è un ottimo George Russell, su una Mercedes pimpante. Terzo un ottimo Charles Leclerc, che piazza la Ferrari davanti all'altra Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, sempre più a suo agio in Formula 1. Quinto a sorpresa Pierre Gasly su Alpine, davanti a Norris e a un opaco Max Verstappen, che finora in Bahrain non è riuscito ad andare oltre i limiti della sua Red Bull. Poi Carlos Sainz, che ha riporta la Williams in Q3 in Bahrain dopo 8 anni di attesa (Massa nel 2017). Solo nono Lewis Hamilton, davanti all'altra Red Bull di Yuki Tsunoda.

Griglia di partenza del Gp del Bahrain 2025:
1. O. Piastri
2. G. Russell
3. C. Leclerc
4. K. Antonelli
5. P. Gasly
6. L. Norris
7. M. Verstappen
8. C. Sainz
9. L. Hamilton
10. Y. Tsunoda

