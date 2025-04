Imbrattò la Scala dei turchi con della sostanza chimica rossa il perito Vizio parziale di mente per Quaranta

della Valle dei Templi e della metropolitana di Milano a devastatore di scogliere e riserve naturali: la perizia psichiatrica sul 51enne favarese Domenico Quaranta, in passato condannato a 16 anni (pena ridotta per Vizio parziale di mente) per avere fatto brillare degli ordigni. Agrigentonotizie.it - Imbrattò la Scala dei turchi con della sostanza chimica rossa, il perito: "Vizio parziale di mente per Quaranta" Leggi su Agrigentonotizie.it Da attentatoreValle dei Templi emetropolitana di Milano a devastatore di scogliere e riserve naturali: la perizia psichiatrica sul 51enne favarese Domenico, in passato condannato a 16 anni (pena ridotta perdi) per avere fatto brillare degli ordigni.

