Milano scontri con la polizia al corteo pro Palestina Sulle vetrine le scritte contro Meloni Spara a Giorgia

polizia sul finire della manifestazione: 10 fermati e identificati dalle forze dell'ordineL'articolo Milano, scontri con la polizia al corteo pro Palestina. Sulle vetrine le scritte contro Meloni: “Spara a Giorgia” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Milano, scontri con la polizia al corteo pro Palestina. Sulle vetrine le scritte contro Meloni: “Spara a Giorgia” Leggi su Ildifforme.it Tensioni con lasul finire della manifestazione: 10 fermati e identificati dalle forze dell'ordineL'articolocon laalprole: “” proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Pro Pal scatenati - scontri al corteo di Milano : bottiglie contro la polizia

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono ...

Milano - tensioni al corteo pro Palestina : scontri fra manifestanti e polizia - diversi fermati

Poco prima erano stati compiuti atti vandalici contro banche e un supermercato. In piazza gli attivisti hanno formato un presidio chiedendo la liberazione dei fermati

Scontri con la polizia al corteo Pro palestina a Milano. La scritta «Spara a Giorgia» - vetrine rotte e vernice su banche e negozi – Foto e Video

Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, al passaggio del gruppo di anarchici che stavano nella pancia del corteo nazionale pro Palestina di Milano. Gli agenti di reparti inquadrati di polizia ...

Milano, tensioni al corteo pro Palestina: scontri fra manifestanti e polizia, diversi fermati. Milano, scontri tra manifestanti pro Pal e polizia in piazzale Lagosta - LaPresse. Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: 10mila in piazza, petardi e vetrine rotte. Corteo pro Pal a Milano, tensione e scontri. Rotte vetrine dei supermercati e imbrattata la sede Unicredit. La scritta: «Spara a Giorgia». Corteo pro Palestina a Milano: scontri polizia-manifestanti. La scritta “Spara a Giorgia” sulla vetrina di una banca. Corteo pro Palestina a Milano: scontri con la polizia, vandalizzate banche e compare la scritta “Spara a Giorgia”. Ne parlano su altre fonti

Come riportato da ilgiornale.it: Milano, scontri al corteo anti Israele - Durante il corteo nazionale per la Palestina in corso a Milano, alcuni manifestanti con il volto coperto da passamontagna neri, che marciavano dietro lo striscione degli antagonisti, hanno danneggiato ...

Ne dà notizia ilmessaggero.it: Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...

Stando a quanto scrive affaritaliani.it: Tensione a Milano: scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo per la Palestina | VIDEO - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...