LIVE Inter-Cagliari, partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi allenati da Davide Nicola. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano.LIVE Inter-Cagliari 2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA54? GRANDE RIFLESSO DI CAPRILE! Barella scodella per l’ingresso in area di Dimarco, che calcia al volo di sinistro sul primo palo, ma il portiere del Cagliari respinge.52? Ci prova Mina dalla distanza col destro, legge tutto Sommer. L’Inter ancora deve reagire.Come col Parma, l’Inter inizia malissimo il secondo tempo: cross dalla sinistra di Augello e Piccoli, completamente libero di saltare, fa 2-1.47? GOL Piccoli: HA segnaTO IL Cagliari IL GOL DEL 2-1. Inter-news.it - LIVE Inter-Cagliari 2-1: Piccoli segna subito e la storia si ripete! Leggi su Inter-news.it , partita valida per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i sardi allenati da Davide Nicola. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano.2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA54? GRANDE RIFLESSO DI CAPRILE! Barella scodella per l’ingresso in area di Dimarco, che calcia al volo di sinistro sul primo palo, ma il portiere delrespinge.52? Ci prova Mina dalla distanza col destro, legge tutto Sommer. L’ancora deve reagire.Come col Parma, l’inizia malissimo il secondo tempo: cross dalla sinistra di Augello e, completamente libero di saltare, fa 2-1.47? GOL: HATO ILIL GOL DEL 2-1.

