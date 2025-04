Gp Bahrain la pole è di Piastri

Piastri a scattare dalla pole in Bahrain. L'australiano della McLaren precede di 160 millesimi la Mercedes di Russell e di 334la Ferrari di Leclerc. Quarto crono per Antonelli, di 3 millesimi davanti alla sorprendente Alpine di Gasly.Norris completa la terza fila a oltre 4 decimi dal compagno: è la sorpresa negativa della sessione, con Verstappen (7°) e Hamilton (9° dietro Sainz). Fuoripista di Ocon in Q2,Haas distrutta ma pilota illeso. Bandiera rossa per una decina di minuti. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.17 Sarà Oscara scattare dallain. L'australiano della McLaren precede di 160 millesimi la Mercedes di Russell e di 334la Ferrari di Leclerc. Quarto crono per Antonelli, di 3 millesimi davanti alla sorprendente Alpine di Gasly.Norris completa la terza fila a oltre 4 decimi dal compagno: è la sorpresa negativa della sessione, con Verstappen (7°) e Hamilton (9° dietro Sainz). Fuoripista di Ocon in Q2,Haas distrutta ma pilota illeso. Bandiera rossa per una decina di minuti.

