Juventus Women Canzi serra le fila e avvisa le sue ragazze Siamo focalizzati sulla Roma ma serve una cosa in questa fase finale della Poule Scudetto

Giornata di vigilia per la Juventus Women, che domani affronta la Roma. In vista del match de "Le Tre Fontane", mister Canzi ha voluto esprimere i seguenti concetti ai microfoni della società bianconera. Ecco le sue parole.CINISMO DA PRATICARE NELLA PARTE finale della Poule Scudetto – «Mancano quattro partite al termine di questo campionato. Dalla nostra parte abbiamo un margine importante di vantaggio che non ci saremmo aspettati prima dell'inizio di questa stagione. Sono abituato, però, a guardare avanti, anche se sicuramente guardarci indietro ci servirà per evitare gli stessi errori già commessi in precedenza. Abbiamo perso tanti punti nei minuti di recupero nel girone di andata della Poule Scudetto: ciò significa che abbiamo disputato delle buone prestazioni, ma dobbiamo essere più bravi a congelare le partite.

