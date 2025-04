F1 Bahrain McLaren Piastri in pole terza Ferrari Leclerc

McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc terza, mentre la Rossa di Lewis Hamilton è nona. Solo sesta la McLaren di Lando Norris. Settimo il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen Quotidiano.net - F1:Bahrain: McLaren Piastri in pole, terza Ferrari Leclerc Leggi su Quotidiano.net Ladi Oscarha conquistato laposition nel Gran Premio del. Seconda la Mercedes di George Russell davanti alladi Charles, mentre la Rossa di Lewis Hamilton è nona. Solo sesta ladi Lando Norris. Settimo il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : McLaren dominanti nella FP3 - Piastri precede Norris e Leclerc. Alle 18.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 L’unico pilota a chiudere entro il secondo di ritardo rispetto alle McLaren è Charles Leclerc. Il monegasco ha spinto la sua Ferrari, non senza ...

F1 GP Bahrain 2025 : McLaren domina le Prove Libere 3 con Piastri e Norris al comando

Il Gran Premio del Bahrain 2025 si infiamma sotto il sole cocente di Sakhir, con Oscar Piastri e Lando Norris a guidare la classifica delle Prove Libere 3. Il giovane talento australiano ha segnato ...

F1 - Gran Premio del Bahrain : McLaren domina le prove libere. Classifica e tempi

Sakir (Bahrain), 11 aprile 2025 – Dominio McLaren nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Dopo Lando Norris nelle FP1, è Oscar Piastri a far registrare il ...

++ F1:Bahrain: McLaren Piastri in pole, terza Ferrari Leclerc ++. F1 GP Bahrain | McLaren fa paura: Piastri e Norris dominano la terza sessione di libere a Sakhir [RISULTATI]. F1 | GP Bahrain 2025, FP3: McLaren spaventa tutti. Piastri su Norris e Leclerc (a 8 decimi), gli altri sopra il secondo. Qualifiche F1 Bahrain: pole Piastri, 2ª fila Leclerc-Kimi. Hamilton 9°. F1 | Bahrain, Libere 3: assolo di Piastri, Leclerc terzo davanti a Russell. F1, GP Bahrain 2025: le prove libere 3 in diretta. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di quotidiano.net: F1:Bahrain: McLaren Piastri in pole, terza Ferrari Leclerc - La McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc terza, mentre la Rossa di Lewis ...

Come si legge su sport.virgilio.it: F1 Gp Bahrain: Piastri fa la pole davanti a Russell e Leclerc. Disastro Hamilton, delusione Norris e Verstappen - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Bahrain, quarta prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Losail. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc provano a insidiare le McLare ...

Lo segnala gazzettadelsud.it: Gp Bahrain, la McLaren Piastri balza in pole, terza la Ferrari di Leclerc - La McLaren di Oscar Piastri ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain . Seconda la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles ...