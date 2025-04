Elezioni regionali Marco Stella Subito un tavolo del Centrodestra in Toscana Non rischiamo 20 anni di lavoro

tavolo, poi le primarie, poi i sondaggi, e ogni altro metodo utile a individuare il candidato, oggi in qualità di segretario regionale di Forza Italia Toscana ho scritto nuovamente ai leader degli altri partiti del Centrodestra, per chiedere la convocazione di un tavolo con i consiglieri regionali e i parlamentari toscani, perché se vogliamo vincere dobbiamo mettere in campo Subito le nostre energie migliori, il programma elettorale e il nome del candidato governatore". Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco StellaL'articolo Elezioni regionali, Marco Stella: "Subito un tavolo del Centrodestra in Toscana. Non rischiamo 20 anni di lavoro" proviene da Firenze Post.

