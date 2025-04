Nuove proposte Anief sul reclutamento del personale scolastico

Anief ha annunciato l’intenzione di proporre nuovi emendamenti al DL 45/2025, con l’obiettivo di riformare il reclutamento del personale scolastico e la gestione degli organici. L’iniziativa mira a cambiare il volto dell’anno scolastico 2025/2026, tenendo conto delle disposizioni legate al PNRR. Il presidente Marcello Pacifico presenterà le proposte martedì 15 aprile presso la . Nuove proposte Anief sul reclutamento del personale scolastico Scuolalink. Scuolalink.it - Nuove proposte Anief sul reclutamento del personale scolastico Leggi su Scuolalink.it Il sindacatoha annunciato l’intenzione di proporre nuovi emendamenti al DL 45/2025, con l’obiettivo di riformare ildele la gestione degli organici. L’iniziativa mira a cambiare il volto dell’anno2025/2026, tenendo conto delle disposizioni legate al PNRR. Il presidente Marcello Pacifico presenterà lemartedì 15 aprile presso la .suldelScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Ordinamento 4+2 - nuove proposte e il precedente a Latina

Dall'anno scolastico 2025/26 viene riproposto, per gli istituti professionali, l'ordinamento 4+2, partito per la prima volta, in provincia di Latina lo scorso anno, presso l'istituto tecnico ...

Sanremo - seconda serata al via tra big in gara e nuove proposte | Diretta

Sul palco del teatro Ariston Damiano David torna come super ospite ma senza i Maneskin per presentare un omaggio a Lucio Dalla

Sanremo 2025 - chi è Settembre : il finalista delle ‘Nuove proposte’

(Adnkronos) – Settembre è il finalista delle 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2025 e questa sera, giovedì 13 gennaio, sfiderà il cantante Alex Wyse. Settembre è in gara con il brano ...

Assunzioni precari e organici, Anief: "Serve una svolta: 15 aprile in audizione con VII Commissione Senato". Decreto PA, 25 proposte emendative firmate Anief: tra le principali organico aggiuntivo ATA, assunzioni idonei e ruolo da Gps posto comune. Nuove assunzioni per il Personale ATA: Anief chiede maggiori risorse. Decreto PA, al via la conversione in legge. Decreto PA, 25 emendamenti Anief: concorso straordinario bis, doppio canale di reclutamento e assunzioni idonei sul 100% dei posti. Reclutamento scolastico: fallito il piano Pnrr, le proposte Anief per stabilizzare i precari. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia orizzontescuola.it: Decreto PA, 25 emendamenti Anief: concorso straordinario bis, doppio canale di reclutamento e assunzioni idonei sul 100% dei posti - I prossimi giorni saranno decisivi per il destino dei tanti emendamenti sulla scuola presentati da Anief per modificare il decreto PA ...

A riportarlo è ticonsiglio.com: Emendamenti Decreto PA 2025: le proposte di Anief per il settore della Scuola - Per quanto riguarda il settore della Scuola, il sindacato Anief ha presentato 25 proposte emendative alla ... e la riforma del reclutamento, con l’introduzione del doppio canale.

Dalle pagine di orizzontescuola.it si apprende che: Risarcimenti, Anief: “Quasi 5 milioni di euro recuperati nei primi 90 giorni del 2025. Colpa di legislazioni e normative fallaci” - Non si arresta l’ondata di risarcimenti ottenuti dall’Anief anche nel 2025: se infatti il 2024 è stato l’anno dei record (con addirittura 15 milioni e 361 mila euro, a seguito di 6.425 sentenze favore ...