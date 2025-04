Palazzina crollata a Carrassi il Bari omaggia i soccorritori 20 vigili del fuoco in tribuna al San Nicola

Palazzina in via De Amicis. La Ssc Bari ha voluto omaggiare venti vigili del fuoco ospitandoli, ieri sera, sugli spalti dello stadio San Nicola, in. Baritoday.it - Palazzina crollata a Carrassi, il Bari omaggia i soccorritori: 20 vigili del fuoco in tribuna al San Nicola Leggi su Baritoday.it Un ringraziamento speciale per un gruppo di eroi che sono stati impegnati nelle operazioni di salvataggio lo scorso 5 marzo, dopo il crollo dellain via De Amicis. La Sscha volutore ventidelospitandoli, ieri sera, sugli spalti dello stadio San, in.

