Letizia di Spagna detta tendenza le scarpe che tutte dovremmo avere in guardaroba

Letizia di Spagna è sempre un passo avanti. Ma questa volta è tutta una questione di scarpe. E no, non parliamo di décolleté o sandali vertiginosi. L’ex giornalista diventata Regina ha sfilato con un paio di mocassini da manuale, di quelli che ti fanno venir voglia di svuotare l’armadio per rifare tutto da capo.Un paio di scarpe lucide, comode, classiche ma con carattere. Ecco perché il suo look non è passato inosservato all’annuncio dei premi Principessa di Girona.Un completo verde bosco e tanta lezione di stileLetizia di Spagna ha indossato un completo di Carolina Herrera, maison a lei da sempre molto cara. Si tratta di un tailleur dallo spirito raffinato ma estremamente portabile: blazer monopetto dal taglio fitted, con spalle ben costruite e silhouette definita, abbinato a un paio di pantaloni a gamba dritta e leggermente ampia, con spacco laterale. Dilei.it - Letizia di Spagna detta tendenza: le scarpe che tutte dovremmo avere in guardaroba Leggi su Dilei.it Quando si parla di eleganza contemporanea,diè sempre un passo avanti. Ma questa volta è tutta una questione di. E no, non parliamo di décolleté o sandali vertiginosi. L’ex giornalista diventata Regina ha sfilato con un paio di mocassini da manuale, di quelli che ti fanno venir voglia di svuotare l’armadio per rifare tutto da capo.Un paio dilucide, comode, classiche ma con carattere. Ecco perché il suo look non è passato inosservato all’annuncio dei premi Principessa di Girona.Un completo verde bosco e tanta lezione di stilediha indossato un completo di Carolina Herrera, maison a lei da sempre molto cara. Si tratta di un tailleur dallo spirito raffinato ma estremamente portabile: blazer monopetto dal taglio fitted, con spalle ben costruite e silhouette definita, abbinato a un paio di pantaloni a gamba dritta e leggermente ampia, con spacco laterale.

