Classifica MotoGP 2025 Marc Marquez torna in testa Bagnaia scivola a 21

Marc Marquez torna in testa alla Classifica generale del Mondiale MotoGP dopo la Sprint del GP del Qatar: lo spagnolo è a quota 98 punti ed ha scavalcato il fratello Alex, secondo a Lusail ed ora alla piazza d’onore a quota 96, a due lunghezze dal primato.Resta in terza piazza, ma scivola a ben 21 punti dalla vetta Francesco Bagnaia, il quale sale a quota 77 punti e precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 62 e quinto a quota 48.Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Qatar 2025: Marc Marquez dominatore, Bagnaia anonimoClassifica MONDIALE MotoGP 2025 (dopo Sprint GP Qatar)1. Marc Marquez (Ducati) 982. Alex Marquez (Ducati) 963. Francesco Bagnaia (Ducati) 774. Franco Morbidelli (Ducati) 625. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 486. Oasport.it - Classifica MotoGP 2025: Marc Marquez torna in testa, Bagnaia scivola a -21 Leggi su Oasport.it inallagenerale del Mondialedopo la Sprint del GP del Qatar: lo spagnolo è a quota 98 punti ed ha scavalcato il fratello Alex, secondo a Lusail ed ora alla piazza d’onore a quota 96, a due lunghezze dal primato.Resta in terza piazza, maa ben 21 punti dalla vetta Francesco, il quale sale a quota 77 punti e precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 62 e quinto a quota 48.Ordine d’arrivo, Sprint Race GP Qatardominatore,anonimoMONDIALE(dopo Sprint GP Qatar)1.(Ducati) 982. Alex(Ducati) 963. Francesco(Ducati) 774. Franco Morbidelli (Ducati) 625. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 486.

