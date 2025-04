Piastri in pole in Bahrain davanti a Russell terzo Leclerc

Bahrain) - Oscar Piastri conquista la pole position nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1 con il tempo di in 1'29"841. L'australiano della McLaren batte di 168 millesimi la Mercedes di George Russell. terzo a 0"334 la Ferrari Ilgiornaleditalia.it - Piastri in pole in Bahrain davanti a Russell, terzo Leclerc Leggi su Ilgiornaleditalia.it Delude Norris, solo sesto. Hamilton scatterà dalla quinta fila SAKHIR () - Oscarconquista laposition nel Gran Premio deldi Formula 1 con il tempo di in 1'29"841. L'australiano della McLaren batte di 168 millesimi la Mercedes di Georgea 0"334 la Ferrari

Oscar Piastri in pole con la McLaren nel Gp del Bahrain : Russell 2° davanti a Leclerc - Antonelli ottimo quarto

Oscar Piastri, domani, domenica 13 aprile, partirà in pole position nel Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo ...

F1 - GP Bahrain 2025 : risultati e classifica FP2. Piastri il migliore - Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1, con le McLaren davanti a ...

Pole di Piastri in Bahrain - terzo Leclerc. Norris è sesto

Roma, 12 aprile 2025 – Seconda pole position della stagione (e della carriera) per Oscar Piastri, che segna il miglior tempo nelle qualifiche del Bahrain, davanti a Russell. Terzo Charles Leclerc, ...

