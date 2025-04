Lotta Europei Bratislava 2025 mancano l’acuto Sotnikov e Kakhelashvili la greco romana all’asciutto

Europei di Lotta 2025, di scena in Slovacchia a Bratislava, senza gioie per i colori azzurri. Protagonista quest’oggi la Lotta greco-romana, che vedeva sui materassini quattro atleti italiani, ai quali però non è riuscito l’acuto. La giornata si è aperta con Danila Sotnikov impegnato nel ripescaggio dei 130 kg. L’azzurro, già argento europeo nel 2022 e bronzo nel 2024, ha affrontato l’ungherese Darius Vitek, ma si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-3, che gli ha precluso definitivamente la corsa al podio.Subito dopo è toccato a Nikoloz Kakhelashvili nella categoria dei 97 kg. L’azzurro di origini georgiane aveva iniziato nel migliore dei modi, superando prima il norvegese Felix Baldauf e poi l’ucraino Serhii Omelin, in entrambi i casi per 1-1 grazie al primo punto conquistato. Leggi su Sportface.it Penultima giornata di gare ai Campionatidi, di scena in Slovacchia a, senza gioie per i colori azzurri. Protagonista quest’oggi la, che vedeva sui materassini quattro atleti italiani, ai quali però non è riuscito. La giornata si è aperta con Danilaimpegnato nel ripescaggio dei 130 kg. L’azzurro, già argento europeo nel 2022 e bronzo nel 2024, ha affrontato l’ungherese Darius Vitek, ma si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-3, che gli ha precluso definitivamente la corsa al podio.Subito dopo è toccato a Nikoloznella categoria dei 97 kg. L’azzurro di origini georgiane aveva iniziato nel migliore dei modi, superando prima il norvegese Felix Baldauf e poi l’ucraino Serhii Omelin, in entrambi i casi per 1-1 grazie al primo punto conquistato.

