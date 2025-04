Gol Piccoli il Cagliari accorcia le distanze contro l’Inter – VIDEO

Piccoli, il Cagliari inizia bene il secondo tempo e accorcia le distanze nel match contro l’Inter – VIDEOSi sta giocando il secondo tempo di Inter Cagliari, il primo tempo era terminato con il 2-0 nerazzurro che aveva tramortito i sardi grazie ai gol di Arnautovic e Lautaro. ?? GOAL: Piccoli?? Inter 2-1 Cagliaripic.twitter.com/WKVKSaDscS— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 Dopo pochi minuti dal fischio per l’inizio del secondo tempo, precisamente al 48? Piccoli accorcia le distanze per il momentaneo 2-1. Carlos Augusto a fine primo tempo aveva dichiarato che occorreva continuare sulla scia dei primi 45 minuti.Leggi su Internews24.com Internews24.com - Gol Piccoli, il Cagliari accorcia le distanze contro l’Inter – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGol, ilinizia bene il secondo tempo elenel matchSi sta giocando il secondo tempo di Inter, il primo tempo era terminato con il 2-0 nerazzurro che aveva tramortito i sardi grazie ai gol di Arnautovic e Lautaro. ?? GOAL:?? Inter 2-1pic.twitter.com/WKVKSaDscS— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025 Dopo pochi minuti dal fischio per l’inizio del secondo tempo, precisamente al 48?leper il momentaneo 2-1. Carlos Augusto a fine primo tempo aveva dichiarato che occorreva continuare sulla scia dei primi 45 minuti.Leggi su Internews24.com

