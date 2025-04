Niente pacco da giù per gli italiani a Londra il Regno Unito vieta l’ingresso di carni e formaggi dall’Unione Europea

Regno Unito. Lo stop è la conseguenza di una decisione del governo britannico che non riguarda solo i pacchi da giù, ma tutte le importazioni di carne, uova e latticini per uso personale provenienti dall’Unione Europea. Significa che oltre alle spedizioni, i prodotti vietati non potranno viaggiare nemmeno su navi e arei. Chi si reca al di là del Canale della Manica non potrà portare con sé nessun tipo di salume o formaggio. Leggi su Open.online Salsiccia secca, caciocavallo, ricotta e pecorino sono alcuni dei prodotti più comuni che si trovano migliaia e migliaia di pacchi da giù che ogni anno mamme, nonne e zie del Sud Italia spediscono ai propri cari che si trovano al Nord, dell’Italia o dell’Europa, per lavoro o per studio. Da oggi, però, c’è una destinazione in meno tra quelle che le prelibatezze meridionali potranno raggiungere: il. Lo stop è la conseguenza di una decisione del governo britannico che non riguarda solo i pacchi da giù, ma tutte le importazioni di carne, uova e latticini per uso personale provenienti. Significa che oltre alle spedizioni, i prodottiti non potranno viaggiare nemmeno su navi e arei. Chi si reca al di là del Canale della Manica non potrà portare con sé nessun tipo di salume oo.

