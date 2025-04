F1 pagelle qualifiche GP Bahrain Piastri in pole deludono Norris e Hamilton

Leggi su Sportface.it

Il circuito del Sakhir ospita ledel Gran Premio del, quarto appuntamento del calendario 2024/2025 di F1. La sessione si apre con un brivido per Red Bull. Il team di Milton Keynes si prende il rischio di mandare in pista i suoi piloti a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, con entrambi gli scudieri che riescono a passare il taglio. Alex Albon è il primo degli esclusi, con Carlos Sainz che supera il compagno di squadra in qualifica per la prima volta dall’inizio della stagione. Diciassettesimo posto per Liam Lawson, vittima di un malfunzionamento del DRS, seguito da Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e Oliver Bearman.Il Q2 si apre con Esteban Ocon a muro in curva tre. Il pilota esce illeso dall’impatto, ma viene esposta bandiera rossa per spostare la Haas. Si torna in pista poco dopo, con i piloti che si vedono coinvolti in una lotta molto equilibrata per passare in Q3.