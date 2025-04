Da Noi… a Ruota Libera Monica Guerritore Ramazzotti e Leo ospiti di Francesca Fialdini

Ruota Libera" con Francesca Fialdini. Ti aspettano storie intense e ospiti d'eccezione pronti a condividere il loro mondo. Monica Guerritore: Un Viaggio Emozionante nella Sua CarrieraImmergiti nell'affascinante mondo di Monica Guerritore. L'attrice, con una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione, si racconterà in un'intervista intima, ripercorrendo i momenti chiave del suo percorso artistico e personale. Preparati a scoprire aneddoti e retroscena inediti! Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo: Risate e Riflessioni con "30 Notti con il mio ex"Sei pronto a ridere? Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo presenteranno la loro nuova commedia, "30 Notti con il mio ex". Scopri come hanno interpretato una coppia di ex costretta alla convivenza, tra situazioni esilaranti e momenti di pura emozione. Leggi su Mistermovie.it Preparati per un pomeriggio ricco di emozioni! Domenica, su Rai 1, torna "Da Noi. a" con. Ti aspettano storie intense ed'eccezione pronti a condividere il loro mondo.: Un Viaggio Emozionante nella Sua CarrieraImmergiti nell'affascinante mondo di. L'attrice, con una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione, si racconterà in un'intervista intima, ripercorrendo i momenti chiave del suo percorso artistico e personale. Preparati a scoprire aneddoti e retroscena inediti! Micaelae Edoardo Leo: Risate e Riflessioni con "30 Notti con il mio ex"Sei pronto a ridere? Micaelaed Edoardo Leo presenteranno la loro nuova commedia, "30 Notti con il mio ex". Scopri come hanno interpretato una coppia di ex costretta alla convivenza, tra situazioni esilaranti e momenti di pura emozione.

Potrebbe interessarti anche:

Da noi… A ruota libera non va in onda : stop per Francesca Fialdini

Cambia la programmazione Rai domenica 16 febbraio: dopo la finale di Sanremo 2025 andrà infatti in onda una puntata speciale di Domenica In, che terrà compagnia al pubblico per l’intero pomeriggio. ...

“Da noi… a ruota libera” : Gigliola Cinquetti e Gabriele Cirilli tra gli ospiti della puntata

foto di Assunta ServelloROMA – Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a Ruota Libera”, che oggi (19 gennaio) alle ore 17:20 su Rai1, avrà ospiti Gigliola Cinquetti, cantante, attrice, ...

Da noi... a ruota libera - Gigliola Cinquetti e gli altri ospiti di oggi

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo programma "Da noi... a ruota libera", in onda oggi, domenica 19 gennaio, dalle 17:20 su Rai 1. La puntata accoglie ospiti di rilievo provenienti ...

Da noi... a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 6 aprile. Da noi... a ruota libera, Nancy Brilli e gli altri ospiti di oggi. Da Noi… a Ruota Libera: Nancy Brilli e Miriam Dalmazio ospiti di Francesca Fialdini. Da noi a ruota libera, gli ospiti di domenica 23 marzo: da Fiorella Mannoia a Paolo Fox, le anticipazioni. "Da noi… a Ruota Libera". Da noi... a ruota libera - S2024/25 - Puntata del 23/03/2025 - in diretta su Rai 1 23/03/2025 alle 17:20. Ne parlano su altre fonti