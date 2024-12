Gqitalia.it - Questa giacca di jeans amata da Keanu Reeves è la prova che i grandi pezzi non devono per forza costare un sacco di soldi

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Non sappiamo come ci riesca, mahafolle capacità di scegliere dei veri e propri grail dell'abbigliamento maschile molto prima che qualcuno ne conosca l'esistenza. L'ha già fatto con i capi di abbigliamento Eurohiker, lo ha fatto con gli stivali di produzione italiana e ieri a Londra l'ha fatto di nuovo con unadi. È di un marchio che probabilmente non avete mai sentito nominare prima, e questo è un ottimo motivo per acquistarne una al più presto.Mentre firmava le copie del suo nuovo romanzo The Book of Elsewhere presso Waterstones Piccadilly, l'attore canadese ha chiacchierato con i fan, si è scattato qualche selfie e si è assicurato che tutti si divertissero.