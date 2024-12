Posso far vedere cose zozze Ilary Blasi si iscrive a TikTok e dà l’annuncio ai fan | Cosa volete che faccia?

Leggi su Caffeinamagazine.it

, celebre conduttrice e showgirl italiana, ha recentemente ampliato la sua presenza digitale approdando sucon il profilo verificato @official. In breve tempo, ha raccolto oltre 70mila follower e accumulato più di 135mila “mi piace” complessivi. A raccontarlo è l’ex moglie di Francesco Totti che sui social scrive: “Io lo so che voi mi cercate perchéche vi dica qual. ok, da oggi sono su”. Meravigliosa e sensuale come sempre, lasi presenta con un maglione marrone attillato a collo alto, capelli mossi e come al solito autoironia e sorridente.>> “peracottara”. Pomeriggio Cinque, l’ospite famosa senza freni: Myrta Merlino gelataContinua nel suo discorso: “Voi direte ‘stica**i‘ e avete ragione”. Poi conclude: “Allora, io non sono capace a usarlo quindi aiutatemi voi e scrivetemi