Thesocialpost.it - Nuovo inseguimento al Corvetto: uomo di origini nordafricane non si ferma all’alt della polizia

Leggi su Thesocialpost.it

nel quartiere, zona multietnicaperiferia sud di Milano, dove meno di un mese fa si era consumata la tragedia di Rami Elgaml. La tensione è tornata a salire nella notte tra domenica e lunedì, quando un marocchino di 36 anni non si èto all’‘alt’. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’diera alla guida di un’auto risultata poi rubata. Gli agenti si erano insospettiti vedendolo fermo in senso opposto alla direzione di marcia e avevano deciso di effettuare un controllo. L’, per sfuggire alla, ha premuto sull’acceleratoresua Fiat Panda, dando inizio a una rocambolesca fuga.Leggi anche: Morte di Ramy Elgaml, due carabinieri indagati per depistaggio: video cancellatoLa fuga tra le strade del quartiereIl fuggitivo ha percorso contromano via Panigarola, via dei Cinquecento e piazzale Gabrio Rosa, rischiando di causare gravi incidenti.