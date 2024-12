Non è stalking ma corteggiamento | la sentenza che fa discutere

Leggi su Dayitalianews.com

Non era, ma. Una interpretazione che già sta facendoe scatenare polemiche, quella del Tar della Valle d’Aosta.Il Tribunale amministrativo ha annullato l’ammonimento del Questore nei confronti di un uomo che per mesi ha tentato approcci sentimentali nei confronti di una maestra che insegna nella scuola delle proprie due figlie.Secondo il collegio giudicante, formato da Giuseppina Adamo (presidente), Jessica Bonetto (consigliere, estensore) e Paola Malanetto (consigliere), si tratta di comportamenti “innocui e inoffensivi”. Il ricorrente si era “limitato ad un, seppur sgradito, mai minaccioso o molesto a tal punto da creare nel destinatario” quello “stato di ansia o di timore per la propria incolumità idoneo a costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita come richiesto dall’articolo 612-bis (atti persecutori, ndr) del codice penale”.