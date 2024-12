Sport.periodicodaily.com - Napoli, infortunio per Alessandro Buongiorno: frattura vertebrale e stop di tre settimane

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Brutte notizie per il: il difensoresi è infortunato durante l’allenamento odierno. A seguito di una caduta, gli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato unaai processi trasversi di due vertebre lombari.di almeno treperIl club partenopeo ha diramato una nota ufficiale in cui comunica:“si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami, unaai processi trasversi di due vertebre lombari.da domani inizierà la riabilitazione.”Il giocatore sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico, ma i tempi di recupero stimati sono di almeno tre.Un’assenza pesante per ilL’dirappresenta un duro colpo per la squadra di Rudi Garcia, che dovrà fare a meno di un elemento fondamentale della difesa in un momento cruciale della stagione.