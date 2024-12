Inter-news.it - Marusic: «Sconfitta pesantissima, posso solo ringraziare la Curva»

ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Inter, partita finita 0-6. Il difensore biancoceleste ha risposto alle domande dei colleghi. I nerazzurri hanno trionfato in modo strabordante all’Olimpico.CONFERENZA STAMPADOPO LAZIO-INTERCONFERENZA– Adamha tenuto la conferenza stampa insieme a Marco Baroni dopo Lazio-Inter. Le sue parole:, oggi laha incantato dopo lo 0-6, che sensazioni hai avuto, possiamoringraziarli. E’ una cosa molto bella, i ragazzi nuovino dare una spinta mentale in più.Che vi siete detti nello spogliatoio?Siamo andati sotto la, loro ci hanno detto di essere sempre con noi anche quando perdiamo. Una cosa molto bella, penso che stiamo facendo molto bene. Purtroppo, è andata così, giocando contro una squadra molto forte, ma da domani pensiamo al Lecce.