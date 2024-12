L’ira di Meloni sugli stipendi dei ministri | Lezioni dall’M5s che dava 300mila euro a Grillo? Anche no – Il video

Leggi su Open.online

È una Giorgiascudi, come d’abitudine, quella che s’è presentata oggi alla Camera, pur con la voce roca. La premier dopo aver presentato i suoi principali orientamenti in vista del Consigliopeo di giovedì, ha ascoltato e preso nota degli interventi dei rappresentanti dei principali gruppi parlamentari, e poi è passata al contrattacco. Ghiotta occasione la sua presenza: gli esponenti delle opposizioni ne hanno approfittato per attaccarla o pungerla su temi non solopei o internazionali, mastrettamente interni.perché in parallelo in questi giorni è in dirittura d’arrivo (necessariamente) la Legge di bilancio 2025. Con annessi cortocircuiti e polemiche. Tra i casi che più hanno tenuto banco negli ultimi giorni, quello dell’emendamento proposto dalla maggioranza per equiparare glideinon eletti in Parlamento ai colleghi che lo sono, per un aumento netto di oltre 7mila