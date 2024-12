Quotidiano.net - Lilibet (in stile Charlotte) che corre verso il papà. La cartolina natalizia di Harry e Meghan riaccende i cuori inglesi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 dicembre 2024 – Ieri pomeriggio, il principeMarkle hanno diffuso l’immagine della tradizionaleattrala Archewell Foundation. L'immagine, che ritrae i figli Archie e, ha attirato l'attenzione dei fan reali per un dettaglio particolare: i bambini sono visibili solo di spalle. La foto ritrae un momento familiare: la piccola, di tre anni,, mentre Archie, cinque anni, si avvicina aper un abbraccio. Ancora una volta, la coppia ha scelto di non mostrare i volti dei bambini, ribadendo il loro desiderio di mantenere la privacy dei figli. Il vestitino die il confronto conUn dettaglio non è sfuggito ai fan: l'abito di, celeste a pois con calzini bianchi, ha ricordato lodella cugina, la principessafiglia di William e Kate.