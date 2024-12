Romadailynews.it - Lazio sommersa da una valanga di gol interisti

“Credevo che piovesse, non che grandinasse”, avrà pensato Simone Inzaghi copiando l’esultanza di De Gasperi al risultato delle elezioni del ’48. Sì, oggi all’Olimpico l’Inter ha sommerso sotto una grandinata di sei gol unache, dopo i primi quaranta minuti che l’avevano vista padrona del campo, è crollata psicologicamente all’incidente capitato a Gila, sostituito da un Gigot non pronto, caduto in un errore fatale causando il rigore che ha messo fine alla supremazia capitolina.E vabbè, mandiamo giù il boccone amaro dei sei gol e tiriamoci su le maniche per riprendere la corsa lassù, nell’alta classifica. E passiamo agli episodi. Il rigore c’era o non c’era? Il Var lo ha visto e ha costretto l’arbitro a andare a vedere le immagini che lo hanno convinto per il sì. Effettivamente Gigot viene colpito dal pallone sul braccio destro mentre salta per opporsi all’avversario che di testa mira a rete.