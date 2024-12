Quotidiano.net - La campionessa italiana: "Scambiata per una ladra solo perché sono nera"

Nel 2018 toccò agli occhi: fu centrata da un lancio di uova per strada, rimediò un’abrasione alla cornea e suo malgrado diventò famosa. Domenica è stata la volta dell’orgoglio: "stata fermata in un negozio Apple a Torino, pensavano stessi rubando". Daisy Osakue, 28 anni, discobola atleta della nazionale, figlia di genitori nigeriani ea tutti gli effetti, è una ragazza di carattere. E con il suo tono battagliero torna a parlare di razzismo. Di "racial profiling", come lo chiama lei. Quella cosa insopportabile che in mezzo a tanta gente fa diventare subito sospetto chi ha la pelle scura e che in passato ("in questa Italia che non riconosco più") l’ha fatta soffrire troppe volte. Adesso è amareggiata. Ma dopo la giornata di festa rovinata era talmente furiosa che per sbollire la rabbia è tornata a piedi da via Roma a Moncalieri, dieci chilometri a passo di carica, sfogandosi nel frattempo su Instagram: "È tutta colpa mia che ho pensato di uscire di casa, sotto Natale, per fare shopping".