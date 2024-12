Secoloditalia.it - Indietro tutta/1. Se il campo largo senza leadership (e idee) si affida al “patriarca” Prodi

Chi di obbedienza ferisce, di obbedienza perisce, e Giorgia Meloni non le ha certo mandate a dire dal palco di Atreju, respingendo al mittente l’accusa che gli era stata rivolta da Romano. Un’accusa velenosa e forse anche un tantino scortese. Le istituzioni, infatti, si dovrebbero onorare sempre, anche quando chi le incarna è politicamente inviso a chi le critica, e per di più se è donna. La galanteria è un’attitudine ormai fuori moda, è vero, ma un predecessore maschio che dà dell’“obbediente” all’attuale Presidente del Consiglio donna non è il massimo del rispetto istituzionale, né di genere. Che esempio diamo ai nostri giovani, professor?Ma il punto è un altro, e non riguarda certo la politica estera della Meloni, che non ha bisogno di difese, né di elogi ulteriori dopo quelli prestigiosi ricevuti in questi giorni.