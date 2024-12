Inchiesta ultras nuova accusa per Lucci | capo di un’associazione per il traffico internazionale di droga

Leggi su Open.online

Unaha raggiunto ilultrà del Milan Luca, già agli arresti nell’Due curve sulle infiltrazioni mafiose nel tifo organizzato. Il leader del gruppo «Banditi», come riporta Cesare Giuzzi sul Corriere, è ritenuto ildi una associazione finalizzata aldi: reato per cui rischia 20 anni di carcere. Nell’ordinanza della Procura di Milano sono in tutto 8 le misure cautelari eseguite oggi, 17 dicembre, dalla polizia. IldiGià un mese faera stato raggiunto nel carcere di Voghera da un’altra ordinanza che gli contestava di far parte di una rete vicina alla cosca della ‘ndrangheta dei Barbaro che gestiva i rifornimenti e la distribuzione di stupefacenti tra la Calabria e la Lombardia. L’associazione di cui avrebbe fatto parte era dedita allo spaccio di cocaina e hashish generando almeno 11 milioni di euro di introiti.