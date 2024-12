Ilnapolista.it - Il Milan affascinato da un possibile ritorno di Tonali ma l’agente è amico di Maldini (Il Giornale)

SulFranco Ordine prova a suggerire alcome uscire dal pantano in cui si è infilato e di cui i tifosi, dopo lo 0-0 contro il Genoa, sono stufi. La soluzione sta nel mercato e un nome per rissolevare squadra e ambiente è quello di. Secondo voci dall’Inghilterra, il centrocampista vorrebbe tornare in Italia, ilvorrebbe farci un pensierino. Ma c’è un ostacolo non di poco conto.alè complesso: il suo agente è molto vicino aScrive Ordine:“A questo punto, e in prossimità dell’apertura del calciomercato invernale, c’è una sola mossa che l’attualepuò fare per tentare di risollevare le quotazioni nei risultati e anche il credito presso la tifoseria scesa sul sentiero di guerra. Si tratta cioè di individuare quale operazione possa avere lo stesso effetto virtuoso che ebbe nel gennaio del 2020 l’arrivo in coppia di Ibra e Kjaer.