I lupi si avvicinano all’appuntamento di Pereira

2024-12-17 14:32:37 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Si prevede che iconfermeranno la nomina di Vitorcome nuovo allenatore più tardi oggi.Il portoghese succederà a Gary O’Neil, esonerato in seguito alla sconfitta casalinga di sabato contro l’Ipswich che ha lasciato i Wolves penultimo in Premier League dopo aver vinto solo due partite in questa stagione.Si dice che ie l’attuale club di, l’Al Shabab, abbiano concordato un pacchetto di compensi che vedrà il 56enne subentrare al Molineux in vista della trasferta di domenica contro i rivali retrocessione del Leicester City.Ci siamo separati dall’allenatore Gary O’Neil e dal suo staff dietro le quinte.Li ringraziamo per tutto il loro impegno e il duro lavoro degli ultimi 16 mesi.