Fuorionda volgare di Mariotto parla la Carlucci | Parole scurrili

Non solo grandi ascolti, questa edizione di Ballando Con le Stelle è stata caratterizzata anche dal livello altissimo dei concorrenti, dalle polemiche e soprattutto dai colpi di scena. Il caso diha tenuto banco per due settimane e Guillermo è riuscito a fare un secondo scivolone, quando sabato scorso in unha pronunciato una parolaccia: “Che figlia de na mig”. Contattato da Gabriele Parpiglia, l’assistente di Guillermo che ha chiarito: “Quella frase era rivolta a una zanzara dietro le quinte, lì di solito è pieno di zanzare”.Oggi in un’intervista rilasciata a La Stampa, Millyha spiegato che lediper quantovanno contestualizzate e che a Roma quell’espressione si una in maniera ironica. Milly ha anche aggiunto chedovrebbe esserci per la finale di Ballando con le Stelle.