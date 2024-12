Quotidiano.net - Fitness e benessere, un mercato in espansione: tutti i numeri. Le prospettive per il futuro

Roma, 17 dicembre 2024 – È un settore ampio, che rappresenta non solo un business ma anche una nuova cultura, quella del, sempre più radicata nelle nuove generazioni, che passano molte ore della giornata a curare la forma fisica, il look, e a rivolgersi a nutrizionisti. Una differenza enorme rispetto alle generazioni precedenti, quando la palestra era monopolizzata da uomini forzuti e donne patite di aerobica. Oggi si assiste a una sostanziale fusione di interessi e di attività fra maschi e femmine, e la palestra è vissuta come un momento di forte aggregazione e di appartenenza. Lo studio del Global Wellness Institute Ildella& Wellness Economy continua a registrare successi e incrementi del fatturato, come confermano le stime del Global Wellness Institute, secondo il quale si raggiungeranno gli 8,5 trilioni di dollari entro il 2027.