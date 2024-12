Fatture false e riciclaggio in Bulgaria, il gip interroga i 3 indagati in carcere

Leggi su Bergamonews.it

Val Cavallina. Nell’torio di garanzia hanno cercato di spiegare le loro ragioni, l’imprenditore M.C., 39 anni, di Carobbio degli Angeli, A.S., albanese 38enne di San Paolo d’Argon e M.C., 33 anni, operaio, amministratore di alcune società che gravitavano attorno al gruppo. Il giudice delle indagini preliminari che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per un presunto giro diper 20 milioni, li ha raggiunti lunedì 16 dicembre ined ha ascoltato la loro versione.Poco è emerso rispetto a quanto hanno detto. Il 33enne, difeso dall’avvocato Michele Agazzi, ha spiegato di aver fatto un favore a M.C., cedendogli una società che era in un primo momento intestata a lui. Poi se ne era completamente disinteressato. A sua insaputa, secondo quanto ha riferito, il 39enne, assistito dall’avvocato Enrico Pollini, avrebbe utilizzato i suoi dati per intestargli nuove società che servivano a emetteree a evadere il fisco.