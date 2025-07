Marracash chiude il suo tour dei miracoli a Messina circondato dai parenti siciliani | Laurea ad honorem negata? Grazie lo stesso

Marracash conclude il suo tour dei miracoli a Messina, circondato dall’affetto dei parenti siciliani, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fan. Sei tappe che hanno esplorato ego, passato, dubbi, amore e ricongiungimento, attraverso le sue straordinarie trilogie musicali. Un viaggio emozionante tra introspezione e rinascita, culminato in una serata memorabile. La sua musica ha scritto un capitolo unico nella scena italiana, e questa esperienza rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Da Messina – L'ego, Il passato, I dubbi, Qualcosa per cui lottare, L'amore e Il ricongiungimento. Sono queste le sei fasi dei live del tour negli stadi di Marracash, che si è concluso – ieri 5 luglio – a Messina. Il rapper durante il suo primo giro negli stadi mette in scena i brani della sua meravigliosa trilogia, partita da Persona nel 2019, proseguita con Noi, loro, gli altri nel 2021 e conclusa lo scorso anno con È finita la pace. Una trilogia con cui inevitabilmente chiunque voglia fare rap si dovrà confrontare da qui in avanti. Una messa in scena che non può non passare da un'analisi profonda, anche se pubblica, di se stesso.