Temporali allerta meteo per domani | l’avviso di Mastella

Attenzione, cittadini del Sannio: domani si prevede un'onda di temporali e rovesci di moderata intensità a causa dell'allerta meteo emanata dalla Protezione civile regionale. Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso importante per garantire la sicurezza di tutti, invitando a seguire attentamente le norme di prevenzione. Ecco cosa bisogna sapere e come comportarsi durante questa giornata di maltempo.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, dalla mezzanotte e fino alle ore 23,59 di domani, lunedì 7 luglio il sindaco Clemente Mastella ha emanato un avviso per le avverse condizioni meteorologiche. In particolare per il Sannio sono previsti “locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità”. Pertanto, il sindaco Mastella invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento. Per fenomeni idrogeologici rilevanti: ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it