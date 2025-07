Il governo litiga ancora sullo Ius Scholae Tajani | Vorrei convincere i nostri alleati No secco della Lega | Non passerà mai

Il dibattito sulla cittadinanza in Italia si infiamma ancora, con il governo diviso e la maggioranza che fatica a trovare un’intesa. La proposta di Forza Italia, lo Ius Italiae, mira a ridisegnare le regole dell’accesso alla cittadinanza, ma i continui attriti rischiano di bloccare ogni progresso. È fondamentale convincere i nostri alleati, come la Lega, che questa riforma può rappresentare una concreta opportunità di modernizzazione. La sfida è aperta: riusciremo ad andare avanti?

Continua a far litigare la maggioranza la proposta di Forza Italia per introdurre lo Ius Italiae, una versione leggermente più restrittiva dello Ius Scholae che garantirebbe l’ accesso alla cittadinanza dopo dieci anni di scuola con profitto. La riforma della cittadinanza, ha detto Antonio Tajani ospite al Forum in Masseria, «non è l’emergenza numero uno», ma questo non significa che Forza Italia abbia intenzione di «fare marcia indietro». Secondo il vicepremier, «un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non deve farlo la sinistra con proposte lassiste». Intervistato da Bruno Vespa, Tajani assicura di non voler «mettere in difficoltà il governo». 🔗 Leggi su Open.online