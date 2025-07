Perché i guru della Silicon Valley vietano gli smartphone ai figli? Il grido d’allarme di Pellai | Il digitale sta rubando l’infanzia ecco come salvarla

Nel cuore della Silicon Valley, i guru più influenti vietano gli smartphone ai propri figli, consapevoli dei rischi di un’esposizione precoce al digitale. Alberto Pellai lancia l’allarme: il mondo digitale sta rubando l’infanzia, compromettendo lo sviluppo e la crescita sana dei nostri piccoli. È fondamentale capire come proteggere le nuove generazioni e preservare la magia di un’infanzia autentica. La sfida è grande, ma insieme possiamo trovare soluzioni efficaci per salvare il tempo dell’innocenza.

Lo psicoterapeuta Alberto Pellai, durante un incontro pubblico, affronta un tema cruciale: il conflitto tra la velocità del mondo digitale e il bisogno di lentezza nell’apprendimento infantile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

