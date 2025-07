atletica sioli vince facile ai campionati italiani juniores e promesse squillo di ghedina cugino di kristian

Ai Campionati Italiani juniores e promesse di Grosseto, l’atletica italiana brilla grazie a vittorie spettacolari. Sioli domina con facilità tra i più giovani, mentre Ghedina, cugino di Kristian, sorprende con un'impresa sui 400 ostacoli, scendendo sotto i 50 secondi. Una giornata di grandi emozioni che promette un futuro luminoso per il movimento. E questa è solo l’inizio di un percorso entusiasmante...

Allo Stadio Zecchini di Grosseto si sono conclusi i Campionati Italiani juniores e promesse, con lo squillo di Vittorio Ghedina sui 400 ostacoli. Nella prima parte della sua carriera si era cimentato sui 110 ostacoli, ma ha deciso di spostarsi sui 400 ostacoli e oggi è sceso sotto il muro dei 50 secondi, vincendo in 49.77 con un miglioramento di 72 centesimi sul personale. Il cugino di primo grado di Kristian Ghedina (celeberrimo fuoriclasse dello sci alpino) è diventato il settimo under 23 italiano di sempre, facendo capire di avere un buon futuro sul giro di pista con barriere dopo essersi espresso in 13.