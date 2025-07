Calciomercato Juventus sfuma un obiettivo | l’attaccante ha scelto la Premier League! L’indiscrezione e tutti i dettagli sul trasferimento

Il calciomercato della Juventus perde un obiettivo importante: Viktor Gyokeres ha optato per la Premier League, scegliendo l’Arsenal invece dei bianconeri. Nonostante il forte interesse della Vecchia Signora, il bomber svedese ha deciso di seguire un percorso diverso, lasciando aperta una nuova sfida in Inghilterra. La trattativa è ormai definita e tutti i dettagli sul trasferimento sono pronti a essere ufficializzati. Una scelta che cambierà le carte in tavola per il club torinese.

Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo: vola in Premier! Gyokeres ha detto sì all'Arsenal, l'operazione è ormai ad un passo. Viktor Gyokeres sarebbe ormai pronto a trasferirsi all'Arsenal, come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Nonostante l'interesse della Juve, il bomber svedese ha scelto di seguire una nuova strada, decisamente lontana dai piani bianconeri. Negli ultimi anni, Gyokeres ha attratto l'attenzione di numerosi club grazie alle sue impressionanti performance, con ben 68 gol in 66 partite che hanno messo in evidenza le sue doti da goleador. Questo lo ha reso uno degli attaccanti più ambiti del panorama europeo.

